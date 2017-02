A többség nem is tudja, mennyi extra kalóriát jelent a kávé- és teabevitel

Az Egyesült Államokban több mint 160 millió ember fogyaszt kávét vagy teát rendszeresen. Sokan közülük cukrot, tejszínhabot és különféle önteteket is szívesen vesznek magukhoz. Egy friss kutatás szerint az amerikaiak többsége nincs is tisztában azzal, hogy mennyi kalóriát vesz magához azzal, hogy rendszeresen kávézik, teázik.

A szakemberek 12 év adatait vizsgálták (2012-ig bezárólag) egy reprezentatív 13 185 fős minta segítségével, akik állításuk szerint fogyasztottak kávét a kérdőív kitöltésének 24 órájában, valamint 6215 teafogyasztó is részt vett a felmérésben. Kiderült, hogy az amerikai felnőttek 51 százaléka iszik kévét, míg közel 26 százalék teázik bármikor a nap folyamán.

„Az igazság az, hogy a legtöbben cukorral, tejszínnel és tejjel szeretnek kávét inni, ahogyan a teába is rengeteg édesítőszer és kalóriában gazdag méz kerül” – fogalmaz a kutatást vezető Ruopeng An, a University of Illinois munkatársa. A szakember szerint az a probléma, hogy ezek a finomságok ugyan bőséges energiaforrást jelentenek, ugyanakkor igazi tápanyagértékük nincs, kalóriában viszont rendkívül gazdagok.

Hiába hiszik sokan, hogy a tejtermékekben található kalcium egészséges, a napi 22 milligramm igazából elhanyagolható, hiszen az ajánlott napi kalciumbevitel 1000 és 1300 mg között alakul, kortól függően.

Azok, akik tisztán isszák a kávét, napi 69 kalóriát spórolnak, így hosszútávon fittebbek maradhatnak, mint cukorfogyasztó társaik.