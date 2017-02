Extrém PMS? Lehet, hogy a macskánk miatt szenvedünk!

5 jel, hogy szerető vagy

Végre megtaláltad álmaid férfiját: kedves, intelligens és még hagy időt a barátaidra is. Még többet is a szükségesnél…Egészen addig minden tökéletes, míg egy gyanúsan ismétlődő körben nem ébredsz: mindig csak ebédszünetben találkoztok, a telefonját nem veszi fel, órákkal később hív csak vissza, a lakásába nem léphetsz be és hónapok után sem mutat be senkinek.

Németh Ádám lett A Konyhafőnök győztese

Véget ért az RTL Klub nagysikerű gaszto realityjének újabb évada. A fináléban Németh Ádám és Wirgha Márk küzdött meg a tízmillió forintos nyereményért és a Konyhafőnök címért.

Farkas menekül

James Mangold –a 2013-as Farkas-mozi és az új film, a Logan – Farkas (Logan, hazai bemutató: március 2.) rendezője – azt ígérte a rajongóknak, hogy a legújabb filmjében olyannak láthatják majd az adamantium fenevadat, amilyennek még soha.