Létezik a lusták számára is hatékony edzésterv

A gazdag amerikaiaknak jobb az egészségügyi szolgáltatás

Tovább nőtt az egyenlőtlenség az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében Amerika-szerte, aminek eredményeként a jómódú amerikaik azok, akik a leginkább egészségesek, míg a mélyszegénységben élők komoly kockázatokkal kénytelenek szembenézni – derül ki egy kutatásból, amely a Health Affairs című szaklap számában került publikálásra.

Nem fázik többé a lábujjad, ha a talpbetéted is okos!

Alig tudod télen melegen tartani a lábujjaidat a cipődben? Íme, itt van az interaktív talpbetét, amely okostelefonos alkalmazás segítségével melegíti a lábfejet.

Fogyni szeretne? Egyen hínáros kenyeret

Friss kutatások szerint, egy hínárból készült piritós reggelire történő elfogyasztásával több kalóriát égethetünk el, mintha fél órát a futógépen töltöttünk volna.

Azonnal reagál az éhes csecsemő sírására a női agy

Amit a legtöbb anya már eddig is tudott, azt most szakemberek tudományosan is alátámasztották: a női agy minden bizonnyal be van programozva arra, hogy azonnal reagáljon az éhes csecsemő sírására.

3 karácsonyi halas recept

Nincs karácsony hal nélkül. Aki szeretne valami új halas receptet az ünnepekre, próbálja ki az alábbi három recept egyikét.

Miért kerüld a szóját emlőrák esetén?

A legújabb kutatás szerint a szójafehérje fokozhatja az aktivitást az emlődaganat növekedésével összefüggő génekben, legalább is azokban a nőkben, akiket már érint a rákos megbetegedés.

Felejtsük el az aszpirint, a jóga gyógyítja a fejfájást

Amerikai kutatók azt vizsgálták, mennyire hatékonyak a kiegészítő kezelések olyan problémák esetén, mint amilyen pl. a nyaki fájdalom, az osteoarthritis, a fibromyalgia és a migrén. Kiderült, hogy a jóga, a tai chi, az akupunktúra, a masszázs, a relaxáció mind hatékony kezelési módnak számít.

Miért szeretik a gyerekek a kukucsos játékokat?

Nincs olyan kisgyerek, aki ne élvezné azt a fajta bújócskázós játékot, amikor akár a szemét eltakarva, akár egész fejét egy kendővel lefedve arra kéri szüleit, hogy keressék meg őt, míg a szülők kétségbeesést színlelve játsszák el, hogy fogalmuk sincs, hol a gyerekük.