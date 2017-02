Azok, akik hetente egyszer csokit esznek, jobban teljesítenek a teszteken: az emlékezőképesség mellett a koncentrációs képesség, az érvelés és az információ feldolgozása is javul. Mindez bizonyára a csokoládában és a kakaóban megtalálható flavanoloknak köszönhető.

Azt már korábbi tanulmányok is bizonyították, hogy a flavanolok hatására a demencia kockázata csökken, kevésbé valószínű, hogy elhízunk, és a szívbetegségek mellett a 2-es típusú cukorbetegség kialakulása is csekélyebb. Az azonban új információ, hogy a pozitív hatás már rövidtávon is érzékelhető: ha hetente legalább egyszer csokit eszünk, javul a memóriánk, jobban tudunk koncentrálni, és a problémamegoldó képességünk is jobb lesz.

A flavanolok antioxidánsnak számítanak, amely egy olyan összetevő, ami megakadályoz, illetve késleltet bizonyos sejtkárosodásokat. Megtalálhatóak többek között a citrusokban, a teában és a borban is.

A University of South Australia csapata által végzett kutatás 1000 harminc éven felüli embert vizsgált, a legkülönfélébb egészségügyi indikátorok szerint. Az érdekelte őket elsősorban, hogy ha alkalmasint csokoládét fogyaszt az ember, az hatással van-e az agyműködésre.

“Már az ősidők óta tudjuk, hogy a csokoládéban és a kakaóban fellelhető flavanoloknak egészségmegőrző hatásuk van. Eddig főként a szív- és érrendszerre gyakorolt jótékony hatásokat ismertük, de a kognitív és viselkedésbeli pozitív változások felismerése újdonságnak számít” – mondta a kutatást vezető Dr Georgie Crichton, a University of South Australia munkatársa.

