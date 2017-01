Gyerekjáték az otthoni fűszertermesztés

Az ókori rómaiak óta az elmúlt századokig a herbák virágkorukat élték a világ minden táján. A XX. századi modern technikai fejlődés azonban visszaszorította eme illatos növények felhasználhatóságát.

Szerencsére azonban, az utóbbi pár évtizedben az emberiség újra elkezdett foglalkozni a fűszerekkel, hiszen előretört az egészséges étrend és életmód nézete.

Most már az otthoni termesztés során is megcsodálhatjuk aromás növénykéinket, és a fűszerek lassan újra elkezdtek az ételek kihagyhatatlan hozzávalóivá válni.

Termesztés

Végy egy cserépnyi földet és pár szem magot – kezdhetné bevezetőjében egy képzeletbeli fűszerbiblia. Viszont nem mindegy, hogy milyen földet és magot használunk, és azt hogyan ültetjük a cserépbe. Természetesen, mint minden más növénynél, itt is tavasszal, illetve ősszel érdemes elvetnünk a fűszermagokat. Az általános virágföld tökéletesen megfelel, de érdemes hozzá szárított műtrágyát is vásárolnunk, amelyet évente csak egyszer-kétszer, kis mennyiségben adjuk a földhöz, ellenkező esetben a túlburjánzás miatt a fűszer veszíthet aromájából.

A kertész- vagy bioboltokban található magok a legjobb minőségűek; a legtöbb csomagolás hátulján grafikák mutatják, melyik hónapban érdemes az adott magot elültetni, s figyelni kell azt is, hogy a föld tetejére kell-e szórni, vagy beásni 1 centiméterrel a felszín alá. Bizonyos fűszerek ugyanis csak fény hatására csíráznak ki, a beültetett társak pedig a sötétből a fény felé fognak törekedni.

A fűszerek vízigénye változó, a szárazságot jobban tűrik, mint a folyamatos túlöntözést. Mivel mediterrán vidékről származnak, általában mindegyik herba a félárnyékos-napos helyeket szereti, ritka köztük az, amelyik csak az árnyékban érzi jól magát.

S hogy mikorra fejlődnek ki fűszereink teljesen? Ez a türelem játéka. Ha sok napfényt, vizet és gondoskodást kapnak, akkor talán három hónap múlva már „szüretelhetünk” is a levelekből. Nem csak ételízesítésre használhatjuk őket, hanem a frissen leszedett herbákat leforrázhatjuk, és teával is megörvendeztethetjük a lelkünket.





Hogyan tartósítsuk fűszereinket?

Olajban, vagy ecetben való tartósítás: Egy szép üvegbe tegyünk tetszés szerint fűszert (a rozmaring- vagy kakukkfűág mutatós, még ajándéknak is tökéletes), és ízlés szerint fokhagymát. Fontos, hogy az olaj vagy az ecet tökéletesen ellepje a fűszereket, máskülönben megpenészedhetnek. Három-hat hét alatt el is készül.

Szárítás: szárral vagy anélkül, csak a leveleket leszedve (ezt nagyobb levelűeknél érdemes megtenni, mint pl. bazsalikom, oregano) egy tálcára rászórva, jól szellőző helyen pár nap alatt kiszárad a herbánk, ezután befőttesüvegben vagy fűszertartóban tökéletesen eláll, akár éveken keresztül is. Természetesen, ez alatt folyamatosan veszíteni fog az aromájából.

Lefagyasztás: Műanyag dobozba, vagy fóliazacskóba téve, néhány fűszernövény fagyasztott állapotában is megőrzi az aromáját. Ilyen pl. a petrezselyem, a kakukkfű, a bazsalikom, a metélőhagyma.

Felhasználás, gyógyhatások

Az ismertebb fűszereket, a rozmaringot, a bazsalikomot, a kakukkfüvet, az oreganot vagy a majorannát célszerű húsételekbe tenni, vagy paradicsomos fogásokhoz felhasználni. A rozmaring a bárány és a zöldséges egytálételek elengedhetetlen kelléke, a pizza pedig a bazsalikomot és az oreganot kívánja. A kakukkfű tökéletes a gombaételekbe is, a majoranna pedig a főzelékek és sült húsok igazi királynője.



A fűszerek viszont nem csak az ételeket gazdagítják, hanem önmagukban is megállják a helyüket, gyógynövényként. A rozmaring például kenőcs formában kiváló reuma ellen; valamint frissítő és idegerősítő hatással rendelkezik. A majoranna serkenti az emésztést, teája pedig görcsoldó. Az oregano pedig teaként, mézzel ízesítve hatásos köhögéscsillapító szer. Emellett megannyi más herba is rendelkezik gyógyhatással és a kozmetikumok gyártásában is komoly szerepeket töltenek be.

Vagyis a fűszer a természet legcsodálatosabb kincse, hiszen felhasználhatósága sokrétű, éppen ezért nagyon fontos megőriznünk ezt a hatalmas értéket, és nem szabad hagyni, hogy újra száz évekre feledésbe merüljön.

Dénes Krisztina