Ez a legideálisabb időpont az intim együttlétre

Ezért érdemes otthon sólámpát tartani

A természetes kristálysóból készült sólámpa negatív ionokat bocsát ki, amivel semlegesíti a káros pozitív ionokat. Egyszerűbben fogalmazva feljavítja a helyiség levegőjét, megtisztítja a teret.

A 24 órás műszak komolyan megterheli a szívet

Komoly hatással van a szívre a 24 órás műszakokhoz köthető alváshiány – derül ki egy friss német kutatásból. A Bonni Egyetem munkatársai szerint már a 24 órás műszak keretein belül történő rövidtávú alváshiány is komoly teher a szervezet számára, mivel jelentősen nő a szívösszehúzódások száma, ahogyan a vérnyomás is emelkedik a szívritmus is gyorsul.