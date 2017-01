Tényleg gyógyító ereje van a húslevesnek?

A csirkehúslevesnek számos – például a zsidó-arab vagy a kínai – kultúrában tulajdonítanak gyógyító erőt, és bár tudományosan nem sikerült kimutatni, pontosan miben rejlik jótékony hatása, arra már több kutatás rávilágított, hogy megfázás esetén valóban segít a szervezetnek legyűrni a kórokozókat.

Dr. Juliane Schlag, a Hull Egyetem szakembere a The Conversation című lapban szintén ezt a kérdést járta körül, és arra a megállapításra jutott, hogy a csirkehúsleves gyógyhatásába vetett hit egészen az ősi Kínáig vezethető vissza. Kínában a várandós nőknek és az időseknek is levest főznek, mivel nekik különösen sok energiára van szükségük. Az egyik legkorábbi leves recept egészen a Krisztus előtti második századig nyúlik vissza, ez egy csirkehúsleves tésztával, a kínai kultúrában ugyanis a tészta a hosszú életet jelképezi. A Song-dinasztia idején, a 10-13. században már egészen elterjedt étel volt a leves, és Ázsia egyéb területeire is eljutott a receptje.

A levesnek a zsidó kultúrában való megjelenése szorosan kapcsolódik a közép-európai orvoslás történetéhez, egy görög filozófus ugyanis már a Krisztus utáni második században ajánlja migrén, lepra, székrekedés és láz ellen. Néhány századdal később a Talmud egyik története is említi a levest, a középkor végén pedig Moses Maimonides, zsidó filozófus és orvos a betegeknek és gyengélkedőknek ajánlja ezt az eledelt. Széleskörű elterjedésére azonban csupán a 15. században került sor, ekkor már Kelet-Európába is eljutott a híre, a II. világháború után pedig Amerikában is népszerű lett, méghozzá „zsidó penicillin” néven.

És most jöjjenek a tudományos tények. Marvin Sackner 1978-ban tanulmányában megállapította, hogy a csirkehúsleves orrdugulás ellen sokkal hatékonyabb, mintha pusztán meleg vagy hideg vizet innánk, két évvel később pedig Irwin Ziment hívta fel a figyelmet arra, hogy a leves a tüdő váladékait is felszakítja, és a leghatékonyabb, ha megfelelően van fűszerezve. 2000-ben Stephen Rennard hasonló következtetésre jutott, és hozzátette, hogy a húsleves a fehérvérsejteket is segíti a megfázás elleni küzdelemben.

Általánosságban elmondható, hogy a leves kalciumtartalma egyenes arányban növekszik a főzési idővel, és az összetételétől függően gyulladásgátló hatással is bírhat. Emellett a csirkehúsleves bizonyítottan nyugtató hatású is, ami miatt egyes vélekedések szerint a lélek gyógyítására is alkalmas lehet.