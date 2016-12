Legalább ennyit kell fogyni a vonzóbb külsőért

Már 3-4 kilót elég fogyni ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben, ugyanakkor legalább kétszer ekkora fogyásra van szükség ahhoz, hogy vonzóbbnak is tűnjünk. Kanadai tudósok szerint a nőknek 6,3 kilót, a férfiaknak pedig 8,2 kilót kell ledobniuk, hogy jobban nézzenek ki.

Minden fogyókúrázó rendszeresen felteszi magának a kérdést, hogy mikor kezdik az idegenek is észrevenni, hogy változott az alakunk. A Torontói Egyetem munkatársai megállapították, hogy a legközelebbi családtagjaink és barátaink már 3-4 kiló mínuszt is észrevesznek, de ahhoz, hogy az ellenkező nem képviselőinek is megakadjon rajtunk a tekintete, már 6-8 kilós fogyásra van szükség. Mindez ugyanis az arcunkon is látszik, ami a körülöttünk élők számára rögtön egyértelmű.

A kutatás során 20 és 40 év közötti férfiakról és nőkről gyűjtöttek képeket, amelyeket mindegyikük semleges arckifejezéssel nézett maga elé, és a hosszabb haj egyszerűen hátra volt fogva. A grafikusok úgy módosították a képeket, hogy egyre növekvő testsúlyt tükrözzenek a fotók. Ezután véletlenszerűen kiválasztott fotópárokat nézegettek az emberek, és meg kellett állapítaniuk, melyik képen látható férfinak vagy nőnek lehet magasabb a BMI-je, vagyis a testtömeg-indexe.

A szakemberek felfedezték, hogy az az arc elhízása elég pontosan tükrözi az ember testtömeg-indexét. Ráadásul az arc és annak teltsége sok minden egyebet is mutat: nem csak a potenciálisan egészségtelen életmódot, hanem akár a gyenge immmunrendszert és a szív- és érrendszeri betegségeket is. Maga a kutatás azt vizsgálja, hogy az arc elhízása, illetve fogyása az életmódváltás különböző szakaszaiban hogyan hat az emberekre.