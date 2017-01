Ennyi mindenre jó a mindenre jó a rágógumi rendszeres rágcsálása

Ünnepi kacsamell párolt káposztával

Ha egy igazán finom omlós kacsamellből készült ünnepi fogást szeretne tálalni karácsonyra, próbálja ki a következő könnyen elkészíthető receptet.

Az immunrendszer gyengeség kezelése

Az immunrendszer gyengeség főleg a téli időszakban okozhat gondot, amikor állandóan megfázunk, gyengék és levertek vagyunk.

Vaníliás linzeres teasütemény

Mint a neve is mutatja, egy finom illatos vaníliás süteményt takar ez a recept, amely 20 perc alatt elkészíthető.

Kiderült, miért nincs értelme sokszor a diétának

A legtöbb ember hiába diétázik, olykor-olykor azért enged a csábításnak: ezeket a kisebb-nagyon falatokat ugyanakkor említésre méltónak sem találja, ezért nem is listázza őket az elfogyasztott kalóriák között.

A narancs és a citrom segít az elhízás káros hatásainak csökkentésében

Régóta tudjuk, hogy a narancs és más citrusos gyümölcsök jót tesznek a szervezetnek, hiszen rengeteg vitamint és antioxidánst tartalmaznak. Egy friss kutatásból most az is kiderült, hogy ezek a gyümölcsök abban is segítenek, hogy az elhízás káros hatásait elkerüljük: legalábbis ebbe az irányba mutatnak az egérkísérletek.

Finom muffin recept banánnal

Pillanatok alatt összeállítható finom muffin recept, amely vitamindús banánnal és csábító csokoládé darabokkal van ízesítve.

Mumifikálásra használták egykor az új antioxidáns csodaszert!

Az olajbogyó és az olívaolaj előnyei után itt az egészség legújabb forrása: a szerény olívalevél.

Mely élelmiszerekkel enyhíthetők a zöldhályog tünetei?

A csokoládé, a vörösbor, a zöld tea és a máj fogyasztása enyhíti a zöldhályog tüneteit – állítják a Valenciai Egyetem munkatársai.