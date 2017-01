8 tipp amelyek csökkentik a cukorbetegség szövődményeit

Aki cukorbeteg, és komolyan veszi a betegségét, megtanulta, hogyan kell kontroll alatt tartani az állapotát. Fontos, hogy minél többet tudjunk betegségünkről, odafigyeljünk a megfelelő táplálkozásra és a fizikai aktivitást is a napi rutin részévé tegyük.

Ügyeljünk az egészséges testsúly elérésére és megtartására, s természetesen rendszeresen ellenőrizzük vércukorszintünket. Mindezek az óvintézkedések nem csak abban segítenek, hogy betegségünket ellenőrzésünk alatt tartsuk, hanem abban is, hogy lecsökkentsük a cukorbetegség szövődményeinek kockázatát.

Íme, 8 tipp, melyek betartásával egészséges, aktív életet élhetünk cukorbetegen is, és mérsékelhetjük az akár életveszélyes szövődmények rizikóját!

1.Tartsuk kontroll alatt a vérnyomásunkat és koleszterinszintünket!

Nem csak a cukorbetegség, hanem a magas vérnyomás is károsíthatja az ereket. A magas koleszterinszint, mely érszűkületet okozhat, még veszélyesebb, ha valaki cukorbeteg. Ezért nagyon fontos, hogy cukorbetegen a vérnyomásunkra is ügyeljünk, ne hagyjuk kezeletlenül a magas vérnyomást, mert megnöveli a szívroham és a stroke kockázatát. Válasszunk telített zsírokban szegény, többszörösen telítetlen zsírokban viszont gazdag étrendet, és mozogjunk rendszeresen, mert mindezek kedvezően hatnak az érrendszer egészségére is.





2. Fokozottan ügyeljünk a szájüreg egészségére!

A cukorbetegség miatt fokozódik az ínyfertőzések és ínybetegségek kockázata. Ennek elkerülése érdekében naponta legalább kétszer mossunk fogat, és a fogorvossal ellenőriztessük fogaink állapotát évente legalább kétszer, de feltétlenül keressük fel, ha ínyünk vérzik, vagy piros és gyulladt.

3.Ne felejtkezzünk meg lábaink kellő ápolásáról!

A magas vércukorszint károsíthatja a lábak idegeit, és csökkentheti az alsó végtagokban a véráramlást. Mindez fájdalmat, bizsergést vagy érzéskiesést okozhat a

lábakban, emellett bármilyen vágás vagy horzsolás súlyos fertőzéshez vezethet. A megelőzés érdekében fokozottan ügyeljünk a lábápolásra, használjunk hidratáló krémet. Ne áztassuk a lábunkat, mert az is csak kiszárítja. Ha bármilyen sebet, hólyagot, bőrpírt vagy duzzanatot fedezünk fel a lábunkon, mely nem akar gyógyulni, forduljunk orvoshoz.

4.Rendszeresen ellenőriztessük állapotunkat!

Évente két-három alkalommal keressük fel orvosunkat egészségi állapotunk ellenőrzése végett. Az orvos megvizsgálja fizikai állapotunkat, valamint, hogy jelentkezett-e bármilyen cukorbetegséggel kapcsolatos szövődmény, úgy mint vese- vagy idegkárosodás, illetve szívbetegség. Szemorvost is fontos felkeresni, aki megnézi, nem jelentkezett-e retinakárosodás, szürkehályog vagy zöldhályog.

5.Alkoholt csak mértékkel fogyasszunk!

Az alkohol hatására a vércukorszint lecsökkenthet vagy emelkedhet, attól függően, hogy mennyit iszunk. Fontos, hogy csak mértékkel igyunk alkoholos italt, és mindig csak étkezés mellé!

6.Ha cigarettázunk, jobb, ha végleg lemondunk róla!

A dohányzás számos diabétesz-szövődmény kockázatát fokozza, növeli a keringési rendellenesség, a láb és karok csökkent véráramlásának, a fertőzések, a fekélyek, a szívbetegség, a stroke, a súlyos szembetegségek, a vakság, az idegkárosodás és a vesebetegség rizikóját.

7.Oltassuk be magunkat a fertőző betegségek ellen!

Az influenza, a tüdőgyulladás, a hepatitis B elleni védőoltás azért különösen fontos cukorbetegek számára, mert a magas vércukorszint hatására gyengül az immunrendszer, s a csökkent védekezőképesség fogékonyabbá tehet ezekre a betegségekre.

8.Legyünk kiegyensúlyozottak a mindennapokban!

A stressz, a kialvatlanság hatással lehet a hormonális rendszerre, s a stresszhormonok gátolhatják az inzulin hatékonyságát. Ezért fontos, hogy ne idegeskedjünk, ne stresszeljünk, kellően kipihenjük és ellazítsuk magunkat minden nap!