Az alacsony jövedelműek szinte semmit sem tudnak ezekről a gyógymódokról

Kiknek a szaga lehet vonzó számunkra?

Régóta tudjuk, hogy a szagok erőteljes érzéseket és emlékeket kavarhatnak fel bennünk, most pedig a kutatók azt is kimutatták, hogy a testszag alapján a másik ember politikai nézeteit is be lehet azonosítani.

Napi egy pohár bor és egészséges veséd lesz

A legújabb kutatási eredmények szerint egy-egy pohár bor előfogyasztása segíthet megőrizni a vesék egészségét.

A bőrápolás a hideg időben még fontosabb!

Ha odakint hideg van, a páratartalom pedig alacsony; odabent viszont fűtünk és kiszárad a levegő, akkor a bőrünk berepedezik, az ajkunk pedig cserepes lesz.

5 természetes dezodor, amelyek házilag is elkészíthetők!

A dezodorok használata főleg nyáron sajnos elengedhetetlen, hiszen amikor a verejték találkozik a baktériumokkal a bőrön, kellemetlen testszag keletkezik.

Fitt orvosok az egészségesebb páciensekért

“Fitt Orvosok” néven indított a NYITCOM (New York Institute of Technology College of Osteopathic Medicine) egy a maga nemében első kutatást, melynek célja az volt, hogy a vizsgálatban résztvevő 120 elsőéves orvostanhallgató napirendjébe egészséges szokásokat integráljon.

A szaglást befolyásolják a korábbi tapasztalatok és az illat ismerete

Jelentős eltérés adódhat két ember ugyanarra az illatra adott reakciója között a kulturális hátterüktől függően. Kanadai és francia kutatók bebizonyították, hogy még akkor is nagy különbség adódhat, ha a két ember közös nyelvet beszél és sok hagyományon osztozik.

Az anafilaxia kialakulásának okai

Az anafilaxia nevű betegség oka egyelőre ismeretlen, de annyi bizonyos, hogy olyanoknál fordul elő, akik allergiások valamire.

Az antidepresszánsokat szedők több mint kétharmada valójában nem is szenved depresszióban?

A legújabb kutatás szerint az antidepresszáns gyógyszereket szedők 69 százaléka nem felel meg a súlyos depressziós zavar, más néven klinikai depresszió feltételeinek.