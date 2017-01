ezektől az élelmiszerektől fehérek lesznek a fogaink

Fogaink az idő múlásával veszítenek természetes fehérségükből, a szürkülés és sárgulás folyamata az élet velejárója. De ebbe nem kell beletörődni, mert sok mindent tehetünk ellene!

A legtöbben tudják, hogy fogaink fehérségének mely ételek és italok, vagy éppen rossz szokások a legnagyobb ellenségei: a dohányzás, a kávé, a piros húsú gyümölcsök, a bor és a gyümölcslevek. Ellenük vagy úgy védekezhetünk, hogy elhagyjuk az életünkből, vagy fogat mosunk a fogyasztásuk után.

Ám vannak olyan élelmiszerek, melyekkel támogathatjuk a fogfehérség megőrzését. Íme, a legjobbak:

1.Alma

Az alma fogyasztása két módon is segít: egyrészt fokozza a nyáltermelést, s ezzel csökkenti a lepedéklerakódást, melynek nagy szerepe van a fogak elszíneződésében, másrészt mechanikai úton is tisztítja a fogak felszínét. További előnye, hogy semlegesíti a káros baktériumokat a szájban, és kellemes leheletet biztosít. Hasonló hatást érhetünk el kemény húsú körte fogyasztásával is.

2.Ananász

Az ananász, és más rostos gyümölcsök segítenek természetes módon megszabadulni a fogakra rakódott lepedéktől.

3.Olajos magvak

A kemény magvak - dió, mogyoró, mandula – rágcsálásával letakaríthatjuk a lepedéket a fogainkról, ráadásul teli vannak egészséges zsírsavakkal. Minden nap együnk meg belőlük egy marékkal!

4.Brokkoli

A brokkoli nyersen szinte íztelen, s nem is így szeretjük fogyasztani, de segít megtisztítani a fogak felszínét, s akárcsak a saláta, ellenállóbbá teszi fogainkat a zománcot károsító savakkal szemben.

5.Étcsokoládé

Bár sötét színű, az étcsokoládé is segíthet a fogak fehérségének megőrzésében, mivel magas tannintartalma semlegesíti a káros baktériumokat, meggátolja a fogakra tapadásukat, és a rossz lehelet kialakulását is. A tanninok gátolják annak a Streptococcus baktériumnak a fejlődését is, mely fontos tényezőt jelent a fogakon lévő plakkok kialakulásában.

6.Fehér tea

A fehér tea és a zöld tea egyarántcsökkenti a gyulladásokat és a fogszuvasodásért felelős baktériumok számát. De különösen a fehér teát érdemes fogyasztani, mivel nagy mennyiségben tartalmaz fluoridot, tanninokat és flavonoidokat. A teában lévő fluorid jelentős mértékben hasznosul a szervezetben, és hatékonyan gátolja a fogszuvasodás kialakulását.

7.Tej

Magas kalciumtartalmánál fogva erősíti a fogakat, s nem csak egészségesebbé teszi fogainkat, de fehérebbé is a felszínüket. Más tejtermékek, a sajtok és a natúr joghurtok is segítenek erősíteni ezt a hatást.

8.Narancs

Bár a narancs és a citrom is tartalmaz citromsavat, melyet, ha nagy mennyiségben fogyasztunk, károsítja a fogzománcot, de ha olykor megiszunk egy pohár narancslevet, az hozzá fog járulni a fogak fehérségéhez.

