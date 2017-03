5 pozitív dolog, amely a mozgás vált ki a gyerekekből

A gyerekeket általában nem kell nógatni a mozgásra, különösen, ha óvodáskorúak. Az ilyen kicsi gyerekek olyan aktívak a nap folyamán, hogy észre sem veszik, ha elfáradtak, a szülőnek kell megállítani őket, hogy pihenjenek egy kicsit.

De az idősebb gyerekeknél is fontos, hogy megmaradjon a mindennapos fizikai aktivitás, s ez nem csak a gyermek elhízás egyre nagyobb mértékű terjedése miatt szükséges. A mozgásnak ugyanis nem csak a testsúlyra van hatása! Lássuk csak,miért fontos, hogy gyermekünk minden nap aktív legyen!

1.Segíti a tanulást

Már húsz perc mozgás is segít megelőzni a szellemi fáradságot, s fokozza a koncentrációt, serkenti az agyműködést. Különösen jó, ha a házi feladat elvégzése előtt mozog a gyermek, így még könnyebben meg fog tudni birkózni a feladatokkal.

2.Javítja a hangulatot

A mozgás felvidít, segíti a feladatokhoz való pozitív hozzáállást, és energiát ad. Sokkal jobb, mint egy koffeines energiaital, amiről sok gyermek, de még szülő is azt hiszi, hogy energiával tölti fel. A koffein élénkítő hatása két óra múltán már el is múlik, ráadásul utána még fáradtságot is okozhat. Beszéljük le gyermekeinket az energiaitalokról, mondjuk el nekik, miért káros a fogyasztásuk. Ezzel szemben a mozgás olyan hormonokat szabadít fel a testben, melyek valóban feltöltenek energiával egész napra!

3.Segíti az alvást

Az alvászavarok korunk egyik legnagyobb problémáját jelentik, s nem csak felnőtteknél, de gyerekeknél is jelentkezhetnek. A rendszeres mozgás nagyon pozitívan hat az alvásminőségre, és általa azt üzeni a test az agynak, hogy fáradt vagyok, ideje pihenni, ahelyett, hogy azt mondaná, még aktív vagyok és éber, nem akarok aludni.

4.Ügyességet és jobb mozgáskoordinációt ad

A testmozgás erősíti az izmokat, fejleszti az ügyességet, az egyensúlyérzéket, az izmokat, a csontozatot, és magabiztosságot is ad a gyermeknek. Ne felejtsük el, hogy az izmok nyújtása is a mozgás része legyen, előtte és utána is, ezzel fokozzuk a rugalmasságot, és megelőzhetjük a sérüléseket.

5.Megerősíti a baráti kötelékeket

A közös sportolás a barátokkal szorosabbá fűzi a kapcsolatokat, és remek alkalmat teremt arra is, hogy új barátságok szülessenek. Ráadásul csapatban a sportolás sokkal jobb szórakozás!

Mindegy, hogy labdázás, tollasozás, focizás, kosárlabdázás vagy ugrókötelezés, bármilyen mozgásforma segíteni fogja gyermekünk testi és szellemi fejlődését. Soha ne erőltessünk egy mozgásformát, és ne mérjük gyermekünk ügyességét se. Mindezek kedvét szeghetik a sporttól. A fontos, hogy megszerettessük vele a mozgást, és akkor felnőttként is keresni fogja a sportolási lehetőségeket.

