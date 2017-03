Ezt csináld 2 percig, ha ülő munkát végzel

Az időnkénti felállás sajnos nem elég az ülő életmód miatt felmerülő egészségügyi kockázatok csökkentésére, ám óránként két perc séta már tökéletesen megfelel – derül ki egy friss kutatásból.

Számos korábbi vizsgálat rámutatott, hogy a hosszas ülés növeli a korai halálozás, a szív- és a cukorbetegség, illetve más egészségügyi problémák veszélyét is.

Mivel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által előirányzott heti két és félórás közepes intenzitású mozgás sokak számára kivitelezhetetlen, az egyesült államokbeli Utahi Egyetem Orvosi Iskolájának munkatársai elérhetőbb célt akartak megfogalmazni – olyat, ami könnyebben beilleszthető a dolgozó emberek napirendjébe.

Felmerült, hogy az ülést rendszeres időközönként hétköznapi jellegű mozgással kell megszakítani, például sétával, kertészkedéssel vagy takarítással, hiszen talán ezekkel is növelhető az ülő életmódot folytatók élettartama.

Az eredmények alapján bebizonyosodott, hogy óránként kétpercnyi „ülésszünetre” van szükség, amikor is valamilyen könnyű mozgásformát illesztünk be az ücsörgés helyére – ez harmadával szorítja vissza a halálozás kockázatát.

„Fantasztikus látni ezeket az adatokat. Ha napi 16 ébren töltött órával számolunk, az óránkénti kétperces séta heti szinten 400 elégetett kalóriát jelent, ami megközelíti a 600 kalóriát, ha sikerül teljesíteni a heti ajánlott mennyiséget. Mindennek alapján javasoljuk, hogy a megszokott tevékenységek mellett mindenki illesszen be óránként két perc sétát munka közben, hiszen ez jót tesz a szívnek, az izmoknak és a csontoknak is” – magyarázta a 3 243 fő bevonásával készült kutatást vezető Dr. Srinivasan Beddhu.

Az eredmények a Clinical Journal of the American Society of Nephrology című szakfolyóiratban jelentek meg.

