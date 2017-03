3 évelő növény, amelyek a tűző napos kertekben is jól érzik magukat

Geszti Péter a Hungary’s Got Talentben

Geszti Péter új „Ma ne, ma ne” című dala a Hungary’s Got Talent színpadán debütál szombat este az RTL Klubon.

Februárban érkezik 2016 legnagyobb meglepetése

Az Egyesült Államokat már ősszel meghódította, február 6-án a VIASAT3-on pedig a magyar nézőknek is bemutatkozik a 2016-os év legnagyobb sikere, a Rólunk szól (This Is Us).

Meghalt Leila hercegnő

Mindenki Leila hercegnője 60 éves volt. Az amerikai People magazin közölte kedden este az elsők között Carrie Fisher halálhírét.