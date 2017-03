Miért érezzük, hogy soha semmire nincs elég időnk

Az Érkezés óriási siker

A makacsság kifizetődő. Eric Heisserer forgatókönyvíró több mint 10 évvel ezelőtt látott neki, hogy egy különös hangulatú, alig tíz oldalas sci-fi novellából nagyjátékfilmet írjon.

Kiss Gergely: Hálás lehetek a sorsnak

Kiss Gergely mindig is szerencsés embernek tartotta magát, de mióta októberben megszületett harmadik kislánya, úgy érzi, a tenyerén hordozza a sors. A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó és felesége sokáig két gyermekre rendezkedett be, de egy-két éve úgy döntöttek, szívesen vállalnának egy harmadikat is.

Gáspár Lacival és Szabó Zsófival indul a Playback

Az utóbbi évek egyik legizgalmasabb televíziós formátuma, a Lip Sync Battle hazai kiadása december 2-től itthon is képernyőre kerül Az RTL Spike bemutatja: Playback Párbaj címmel.