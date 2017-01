6 tipp ,hogy leszokjunk a dohányzásról

A dohányzásról való leszokás a legnépszerűbb újévi fogadalmak egyike, így az Amerikai Tüdő Társaság általános érvényű tanácsokat tett közzé, hogy az idei ígéret végre sikeres legyen.

A szakértők szerint a dohányosoknak mindenképpen figyelembe kell venniük, hogy sosincs késő a leszokáshoz. Ugyanakkor igaz, hogy előbb belevágnak a leszokási folyamatba, annál jobb, hiszen hamarabb áll helyre az egészségük, illetve növekszik a várható élettartamuk. A hétköznapokban nem elhanyagolható, hogy a cigaretta vásárlásának elhagyásakor több pénz marad a zsebben, ráadásul a saját siker a környezetet is inspirálhatja.

A múltbéli hibákból is sokat lehet okulni. A korábbi sikertelen leszokási kísérletek nem szabad, hogy elvegyék a kedvet a jelenlegi törekvéstől! Azok a tapasztalatok is hozzájárulhatnak ugyanis a mostani sikerhez.

Amennyiben lehetséges, érdemes sorstárssal belevágni a leszokásba, hiszen rengeteget jelenthet egy érintett barát vagy családtag jelenléte.

A tapasztalatok megosztása könnyít a terhen, továbbá elképzelhető, hogy más is csatlakozik a kezdeményezéshez. Társaság híján akár leszokásra szerveződött csoportot is lehet keresni – akár személyesen, akár az interneten. Itt szakszerű tanácsokkal is segítenek átlendülni a mélyponton az érdeklődőknek.

Fontos tudni, hogy a leszokáshoz vényköteles és vény nélkül kapható készítmények is rendelkezésre állnak. Ezekkel általában az a fő gond, hogy a páciensek nem megfelelő dózisban használják őket, vagy idő előtt abbahagyják az alkalmazásukat. Hasonló segítség igénybevételénél tehát célszerű konzultálni egy orvossal.

A leglényegesebb pedig, hogy aki elkezdett dohányozni, az le is tud szokni. Előfordulhat, hogy különböző stratégiák kombinálására van szükség a sikerhez, az úton azonban bárki végig tud menni – csak akarni kell!