A baktériumok és vírusok többsége az emberi bőrön található

Az Applied and Environmental Microbiology című lapban közzétett egyik tanulmány arra hívja fel a figyelmet, hogy a nyilvános illemhelyek semmivel nem koszosabbak, mint egy átlagos otthon, és az ott található baktériumok és vírusok többsége az emberi bőrről és a kinti környezetből származik.

A fekáliából származó, betegséget okozó baktériumok a teljes populációnak mindössze 15 százalékát tették ki a vizsgálat eredményei szerint, ráadásul ezek a baktériumok viszonylag gyorsan el is pusztultak. Amint az a kutatást vezető Sean Gibbons, a Chicago Egyetem végzős hallgatója kifejtette, ez utóbbi baktériumok kevésbé szívósak, mint az egyéb baktériumok, és hűvös, száraz, oxigénben gazdag helyen – amilyenek a nyilvános WC-k is – nem képesek túl sokáig életben maradni. Ezzel szemben a bőrön található baktériumok jóval életképesebbek, mint például a Staphylococcus is, amely akár hosszú időn át időzik az emberen anélkül, hogy betegséget okozna, ám ritkább esetben súlyos és nehezen kezelhető MRSA-fertőzést eredményezhet.

A vizsgálat során Gibbons és munkatársai két férfi és két női illemhelyet vizsgáltak meg a San Diego Állami Egyetem kampuszában. A kutatás elején alaposan kitakarították és fertőtlenítették a helyiségeket, majd nyolc héten át először óránként, később naponta ellenőrizték a padlón, a WC¬-ülőkén vagy a szappantartón felbukkanó baktériumokat. Megállapították, hogy elsőként a fekáliából származó baktériumok jelentek meg, ezek ugyanis már a WC leöblítését követően szétterjednek a levegőben. Ám ezek a baktériumok a mosdó környezetében nem igazán voltak életképesek, így helyüket rövid időn belül átvették az emberi bőrön található baktériumok, melyek már jóval szívósabbak voltak, így az összes baktériumnak 68-98 százalékát tették ki.



Összességében a szakemberek arra a következtetésre jutottak, hogy az általános vélekedéssel szemben egy átlagos nyilvános illemhelyen semmivel sem leselkedik ránk több baktérium, mint akár a saját otthonunkban. Michael Schmidt, a Dél-Karolina Orvosi Egyetem szakembere ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kézmosás és kézfertőtlenítés minden esetben nagyon fontos, mert ezzel védekezhetünk leghatékonyabban a baktériumok ellen.

