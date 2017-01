Ennyi alkohol még nem ártalam a terhesség ideje alatt

Ha fogyni szeretnénk, muszáj takarítani

Akár kétszer is többet eszünk, ha rendetlenség van körülöttünk a konyhában, mivel ilyenkor stressz hatása alatt állunk – derül ki a Cornell Food and Brand Lab friss kutatásából.

Ismerje meg a fogyási ciklusát!

Az alvási ciklushoz hasonlóan fogyási ciklusok is léteznek – állítják amerikai kutatók, akik szerint a hétköznapokon fogyasztott élelmiszerek játsszák a legnagyobb szerepet a testsúly alakulásában.

Fehérjével a legkönnyebb fogyni, de tilos túlzásba vinni!

A kalóriák számolgatása helyett a legjobb, ha a fogyni vágyók fehérjegazdag étrendre térnek át, és sok halat, tojást és húst vesznek magukhoz – derül ki a University of Sydney munkatársainak friss kutatásából, amely a manchesteri Annual Meeting of the Society for Experimental Biology konferencia keretében került publikálásra június végén.