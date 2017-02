Egészségesebbek leszünk ha otthon főzünk

Nem kell drága napszemüveg a szem védelmére

Akár pár ezer forintba kerülő napszemüveg is védhet olyan mértékben az UV-A és UV-B káros hatásai ellen, mint egy márkás, ennek többszörösébe kerülő darab – állítják a Kaliforniai Egyetem (Berkeley) munkatársai.

Ezért füvezik a legtöbb tini

Egy a Journal of Studies on Alcohol and Drugs című folyóiratban nemrégiben közzétett tanulmány szerint azok a tinik és fiatal felnőttek, akik gyakran szívnak marihuánát, többnyire a negatív hangulatukat próbálják ennek segítségével elűzni.