Ez is befolyásolja a fogyókúra sikerét

Ezt szervünket látjuk állandó méretűnek

Az emberek általában még felnagyításakor is megközelítőleg ugyanolyan méretűnek látják a domináns kezüket, ami alátámasztja azt az elméletet, hogy a kezünket állandó „vonalzóként” használjuk a körülöttünk lévő világ mérésére.

Mennyire káros a cukor fogyasztás

Néhány héttel ezelőtt Gary Taubes tudományos újságíró, a Why We Get Fat (Miért hízunk el?) c. könyv szerzője a New York Times magazinban megjelentetett cikkében azt a kérdést vette górcső alá, hogy a cukor és a magas fruktóztartalmú kukoricaszirup

Az orrspray is lehet hatékony és biztonságos fogorvosi érzéstelenítő szer

A fájdalomtól való félelem sokakat visszatart attól, hogy a szükséges fogorvosi ellátáson időben átessenek. Bizonyos esetekben előfordul, hogy az ínybe kapott érzéstelenítő injekció a legfájdalmasabb dolog, amit a páciens a látogatás során átél.