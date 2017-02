Erre utalhat ha rendszeresen bedagad a bokája

A 32 éves Alison White egy piackutató intézet igazgatója, és amióta az eszét tudja, küzd az alakjával. Bár a hasa lapos, a melle kicsi, és a dereka is vékony, a lába mindig is vastag volt, a bokája pedig úgy néz ki, mintha folyton elszorítaná a zoknija.

Alison korábban azt gondolta, hogy kövér, ezért igyekezett odafigyelni arra, hogy mit eszik, volt olyan nap, hogy egy almán, némi sajton és kenyéren kívül semmit nem fogyasztott, ám ezzel is csak azt érte el, hogy felsőteste egyre soványabb lett, a lábai azonban semmit nem változtak. Az évek során szinte valamennyi diétát kipróbálta, de egyik sem vezetett eredményre, ezért inkább arra törekedett, hogy leplezze problémáját, így szoknyát szinte sosem viselt, csakis nadrágot.



A nő számára nagy fordulópontot jelentett az a pillanat, amikor a barátja felhívta a figyelmét egy képre, amit az interneten talált. A képen egy Alisonhoz hasonló alkatú nő volt látható, akiről az is kiderült, hogy lipoödémája van. Alison ekkor ébredt rá, hogy nála sem arról van szó, hogy kövér lenne, hanem ő maga is ettől az állapottól szenved, melynek lényege az, hogy az alsó – ritkább esetben a felső - végtagokon kóros mértékben felhalmozódnak a zsírsejtek. A lipoödéma miatt mindkét láb nagyobbnak tűnik, aminek a sok zsír és folyadék az oka. Az érintett testrésznek a tapintása is más, puhább és tésztaszerűbb, mintha csak simán kövér lenne az ember, és gyakran az érintésre is érzékeny és könnyen sebesedik.

Amint arról dr. Dirk Pilat, a londoni Tower Hamlets orvosa beszámolt, egyes becslések szerint a nők 11 százalékát érinti ez az állapot, és bár a pontos oka nem ismert, az biztos, hogy női ágon öröklődik. Gyakran a pubertás vagy terhesség után jelentkezik, ilyenkor valószínűleg a hormonváltozások állnak a háttérben. Egy felmérés szerint csupán az esetek 5 százalékában diagnosztizálja orvos az állapotot, és a diagnózisra átlagosan 44 éves korban kerül sor, holott legtöbbeknél már a tinédzserkorban is létezett a probléma. Az is előfordul, hogy a lipoödémát összekeverik a limfoödémával, pedig utóbbi a nyirok keringési zavara miatt alakul ki. A kezelés mindkét esetben hasonlóan történik, a fizioterapeuta kézzel megpróbálja a folyadékot a zsírsejtekből a véráramba juttatni. Emellett a kompressziós harisnya is segíthet, valamint a nem túl intenzív mozgás, például az úszás.



Bár ezzel végleges gyógyulás nem érhető el, csak karbantartani lehet az állapotot, az orvosok mégsem javasolják, hogy bárki radikálisabb módszert válasszon, például hagyományos zsírleszívásnak vesse alá magát. Ugyanakkor létezik a zsírleszívásnak egy alternatív változata, amely során sejtduzzasztásos (Tumescens) technikával szívják le a zsírt helyi érzéstelenítés mellett. Ez utóbbi bátran ajánlott mindenkinek, bár mellette a masszázst és a kompressziós harisnya viselését is érdemes folytatni.

