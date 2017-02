Ennyi az ideális idő két terhesség között

A legújabb kutatás szerint nem érdemes túl hamar egymás után tervezni a gyermekeket, mert a testvére születésétől számított 12 hónapon belül fogant csecsemő nagyobb valószínűséggel lehet autista.

A vizsgálat szerint a gyerekekben 150 százalékkal nagyobb eséllyel mutattak ki autizmust akkor, ha az édesanyjuk előző szülésétől számított egy éven belül fogantak, mint azokban a gyermekekben, akik ennél később születtek. A legbiztonságosabb, extra kockázat nélküli időszak a fogantatásra a kutatók szerint kettő és öt év közé esik. Öt év felett azonban az autizmus kockázata ismét 30 százalékkal emelkedik, a tíz éves időköz pedig már 40 százalékkal növeli a betegség kockázatát.

„Kutatásunk ismét azt bizonyítja, hogy a szülés előtti időszakban vagy annak táján előforduló környezeti tényezők szerepet játszanak az autizmus, a világszerte milliókat sújtó, egyre inkább terjedő betegség kialakulásában” – nyilatkozta a Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry szaklapban publikált tanulmány vezető szerzője, Dr. Alan Brown, a Columbia Egyetem munkatársa.

A kutatók ugyanakkor hozzátették, nem egyértelmű, hogy a kockázat növekedését közvetlenül az időköz okozza, vagy az anyákat a gyorsabb gyermekvállalásra ösztönző egyéb tényezők állnak a probléma hátterében.

Az egyetem kutatócsoportja több mint hétezer, 1987 és 2005 között született finn csecsemő adatait vizsgálta, akiknek körülbelül egyharmadát autizmussal diagnosztizálták. A vizsgálatban számításba vették a szülők életkorát, a korábbi gyermekek számát, illetve a korábbi pszichiátriai betegségeket is. Az adatok elemzése azt mutatta, hogy a bátyjuk vagy nővérük születési idejéhez közel fogant csecsemők az autizmus sokkal magasabb kockázatának voltak kitéve.