Tényleg ugyanolyan veszélyes a túl sok ülés, mint a dohányzás?

Legendás állatok legendás sikere

J. K. Rowling nem tud hibázni: a Harry Potter-féle varázsuniverzumba visszavezető új film, a Legendás állatok és megfigyelésük (Fantastic Beasts and Where to Find Them, már a mozikban) – nem is meglepő módon – óriási siker az egész világon.

Charlie Day akciósztár

Ki tudja, mi bujkál egy színészben! Charlie Day például nem tudja, mi bujkál benne. De szeretné kideríteni.

Csatahajó épült a World Trade Center romjaiból

A USS New York csatahajót 1911. szeptember 11-én kezdték építeni. Pontosan 90 évvel később, ugyanezen a napon érte terrortámadás az Egyesült Államokat. A tragikus események örök mementójául a haditengerészet éppen készülő új hadihajóját a 90 éves elődről nevezték el, monumentális testéhez pedig több tonnányi acélt használtak föl az ikertornyok törmelékéből.