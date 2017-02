3 házi szer köhögés ellen

Ezért nem kell mindig műteni a korai emlőrákot

A Brigham and Women Kórház (Boston, Egyesült Államok) munkatársai nem találtak különbséget a DCIS-es betegek túlélésében, akár volt műtét, akár nem.

Az edzőtárs a titka a több edzésnek

A szakembereket régóta érdekli, hogy ha társat találunk az edzéseinkhez, az vajon hogyan hat az aktivitásunkra. Úgy látszik, hogy az új edzőtárs mindenképpen pozitív hatással van az emberre, főként, ha az támogat is bennünket.

A haj különleges szerkezete új anyagok kifejlesztéséhez vezethet

Egy nemrégiben a Materials Science and Engineering C című kiadványban online közölt kutatásban a haj hihetetlenül erős és ellenálló szerkezetét vizsgálták kutatók a san diegoi University of California intézményből. Az eredmények új katonai páncél és jobb hajápoló szerek kifejlesztéséhez vezethetnek.