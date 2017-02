Inzulin tablettákkal megelőzhető lehet a diabétesz?

Az inzulin már közel egy évszázada számít az életmentő diabétesz kezelés alappillérének. A kutatók most egy izgalmas kérdést vizsgálnak: elképzelhető, hogy ugyanez az orvosság, amelyet a betegek naponta adnak be maguknak injekcióban, a betegség megelőzésére is alkalmas lehet?



A tizenhárom éves Illinois állambeli Hayden Murphy segít a kutatóknak abban, hogy meghatározhassák, alkalmas lehet-e a stratégia az 1-es típusú diabétesz esetében, a betegség azon fajtájánál, amelyet általában gyermekkorban diagnosztizálnak. Ha beválik, a fiú elkerülhetné azt az élethosszig tartó terhet, amelyet 5 éves öccsének, Westonnak ki kell állnia. A megpróbáltatások közé tartozik a számtalan ujjbegy szúrás és vércukorszint mérés, a túlságosan intenzív játék vagy a túl kevés evés elkerülése, amelyek a vércukorszintje veszélyes ingadozásaihoz vezethetnek.

Hayden Murphy egyike annak a 400 gyermeknek és felnőttnek, akik részt vesznek az amerikai kormány által finanszírozott nemzetközi kutatásban, melynek célja annak kimutatása, hogy a kísérleti inzulin kapszula képes-e megelőzni vagy legalább késleltetni az 1-es típusú diabétesz kialakulását. A bevonási kritérium egy rossz hírrel kezdődik: a vérvizsgálatoknak azt kell kimutatniuk, hogy az adott személynél magas a betegség kialakulásának valószínűsége. Hayden Murphy tehát naponta lenyel egy kis, fehér kapszulát, és a kutatók rendszeres vérvizsgálatokkal ellenőrzik a diabétesz jeleit.

A Journal of the American Medical Association szakfolyóiratban publikált, korábban végzett szűk körű, előzetes kutatás azt mutatta, hogy a módszer működhet. Az inzulin pirulát szedő gyermekek immunrendszerében olyan változásokat mutattak ki, amelyek a szakértők szerint segíthet a diabétesz megelőzésében. A kutatás azonban túlságosan szák körű volt, és az időtartama sem volt elég hosszú meggyőző eredmények születéséhez.

A most zajló, nagyobb szabású kísérlet sokkal szigorúbb, a résztvevőket véletlenszerűen osztják be két csoportba, melyek egyike inzulin kapszulát, a másik placebo kapszulát kap. Ez az alaposabb vizsgálat egyértelműbb válasszal szolgálhat.