A gél, ami arra készteti az elkopott térdízületet, hogy kijavítsa saját magát

5 dolog, amit soha ne tégy a könnyű fogyás érdekében!

Számos sikertelen diétán vagy túl? Úgy érzed, semmi nem használ, ezért ezúttal valami radikálisabb módszert szeretnél kipróbálni a gyors súlycsökkenés érdekében? Inkább ne tedd!

Kiderült, miért nincs értelme sokszor a diétának

A legtöbb ember hiába diétázik, olykor-olykor azért enged a csábításnak: ezeket a kisebb-nagyon falatokat ugyanakkor említésre méltónak sem találja, ezért nem is listázza őket az elfogyasztott kalóriák között.

Fehérjével a legkönnyebb fogyni, de tilos túlzásba vinni!

A kalóriák számolgatása helyett a legjobb, ha a fogyni vágyók fehérjegazdag étrendre térnek át, és sok halat, tojást és húst vesznek magukhoz – derül ki a University of Sydney munkatársainak friss kutatásából, amely a manchesteri Annual Meeting of the Society for Experimental Biology konferencia keretében került publikálásra június végén.