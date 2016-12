A kutyák szinte mindig kiszagolják a prosztatarákot

A látványos új kutatás azt mutatta, hogy a kutyák az esetek 98 százalékában képesek kiszagolni a prosztatarákot a férfiak vizeletéből.



Dr. Claire Guest, a brit Medical Detection Dogs karitatív szervezet egyik alapítója így nyilatkozott az eredményekről: „Ezek rendkívül látványos eredmények, amelyek újabb bizonyítékkal szolgálnak arra, hogy a kutyák képesek kiszagolni az emberi rákot. Különösen izgalmas megtudni, hogy a prosztatarák kimutatásának ilyen magas sikerarányára képesek, mely betegség jelenlegi szűrővizsgálatai rettentően alkalmatlanok.”

Az olasz kutatók a Journal Of Urology szaklapban megjelent kutatásában két németjuhász szagolta meg 900 férfi vizeletmintáját, akik közül 360 prosztatarákban szenvedett, 540 pedig nem. A milánói Humanitas Klinikai és Kutatóintézet urológiai részlegének munkatársai arról számoltak be, hogy az egyik kutya az esetek 98,7, a másik pedig 97,6 százalékában pontosan állapította meg a helyzetet. A kutyák ki tudták mutatni a prosztatarákra jellemző illékony szerves vegyületeket a vizeletben, de a szakértők hozzátették, az továbbra is kérdéses, vajon hogyan tudnák megtalálni a kutyák a hétköznapi gyakorlatban.

Dr. Guest elmondta, jelenleg az emberek vonakodnak attól, hogy elfogadják ezt a jól bevált, régi módszert, pedig a kutyák egy ezredrésznyi hígításban is képesek megérezni a szagokat.

A prosztataráknak nincs egyedüli szűrővizsgálata, leggyakrabban vérvizsgálatot, fizikális vizsgálatot vagy biopsziát alkalmaznak.

„Az évek során a társadalombiztosítás óriási összegeket ölt a hagyományos szűrési módszerek fejlesztésébe, ezek megbízhatósága azonban ennek ellenére sem javult” – tette hozzá Dr. Guest. „Ez sok pénzt emésztett fel, nem is beszélve az érintett embereket sújtó kellemetlenségekről. A diagnosztizáló kutyák alternatív lehetőséget kínálnak, amelyek következetesen pontos eredményekkel szolgálnak. Ha ezek a kutyák gépek lennének, óriási lenne a kereslet irántuk.”

