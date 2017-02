A melanomát nem csak az anyajegy jelzi

A zsírszegény diéta nem jobb a többi fogyókúránál

Egy új áttekintésből az derült ki, hiába hirdetik, hogy a zsírszegény diéták a legjobbak a fogyáshoz, valójában azonban semmivel sem hatékonyabbak, mint a más típusú diéták.

Fehérjével a legkönnyebb fogyni, de tilos túlzásba vinni!

A kalóriák számolgatása helyett a legjobb, ha a fogyni vágyók fehérjegazdag étrendre térnek át, és sok halat, tojást és húst vesznek magukhoz – derül ki a University of Sydney munkatársainak friss kutatásából, amely a manchesteri Annual Meeting of the Society for Experimental Biology konferencia keretében került publikálásra június végén.

4 tipp, amivel garantáltan csökkentheted az étvágyad!

Választhatsz akármilyen divatos kúrát, ha nincs akaraterőd betartani, nem fogja siker koronázni az erőfeszítésed! És mi töri meg legkönnyebben az elszántságot? A korgó gyomor!