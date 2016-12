Nem tud rendesen aludni? Ez lehet az egyik ok

A cukros és zsíros ételektől forgolódunk álmunkban, a rostos élelmiszerek azonban segítik a pihentető alvást. A kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a cukros ételek gátolják a nyugodt alvást, és azt eredményezik, hogy másnak kívánjuk az édes nassolnivalókat.

Egy amerikai kutatás nemrég kimutatta, hogy az emberek zsíros és cukros ételek fogyasztása után kevésbé mélyen alszanak. A rostdús élelmiszerek fogyasztását követően viszont mélyebb és pihentetőbb lassú hullámú alvás tapasztalható, ráadásul az elalvás is gyorsabban bekövetkezik. Amikor 26 férfi és nő töltött el öt éjszakát egy New York-i alváskutató központban, egészséges ételek fogyasztása után 12 perccel hamarabb sikerült elaludniuk.

„Legfőbb eredményünk az volt, hogy az étrend minősége befolyásolja az alvás minőségét” – mondta a Journal of Clinical Sleep Medicine című szakfolyóiratban megjelent kutatás vezetője, Dr. Marie-Pierre St-Onge, a Columbia Egyetem munkatársa. „A legmeglepőbb az volt, hogy már egyetlen nap magasabb zsírbevitel és alacsonyabb rostfogyasztás is befolyásolhatja az alvás paramétereit.”

Ezzel egy időben brit kutatók arról számoltak be, hogy az alváshiány a testünk kémiáját befolyásolja, csökkentve az egyik hormon termelődését, amely azt jelzi az agynak, hogy abba kell hagyni az evést, és fokozza egy olyan hormon termelődését, amely éppen az éhségérzetet növeli.

Dr. Anna Weighall, a Leeds Egyetem szakértője így nyilatkozott a jelenségről: „Most, amikor olyan sok szó esik a cukor megadóztatásáról, egyre inkább tisztában vagyunk a cukor kedvezőtlen hatásaival a közegészségügyre, különösen a hízás és az elhízás tekintetében. A kutatók azonban most azt is kimutatták, hogy az étrendünk is jelentős tényező lehet az alvás szempontjából.”

Dr. Nerina Ramlakhan, az ágyakat gyártó SilentNight vállalat alvásszakértője azt javasolja a rosszul alvóknak, hogy fogyasszanak lefekvés előtt olyan cukormentes italt, amely sok triptofánt tartalmaz. A legjobb a meleg mandulatej, amely nagy mennyiségű alvássegítő triptofánt tartalmaz. A tojásban, csokoládéban és pulykahúsban is fellelhető triptofán egy természetes szedatívum.