Az avokádó az új szuper food

Halat csak okosan!

A legtöbb családban a hal is a karácsonyi menü része, így az ünnepek előtt az átlagosnál sokkal többen keresik a piacokon és az áruházakban is. Míg a recepteket sok háziasszony álmából felriadva is kívülről fújja, addig a hal kiválasztása már okozhat némi fejtörést. Felmerül a kérdés: mennyire biztonságos akváriumban tartott halat vásárolni? Íme néhány tipp amire feltétlenül érdemes figyelembe venni!

