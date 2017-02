Ezt okozhatja az alvászavar

Ezért veszélyes az Atkins-diéta és más, fehérjedús étrend

Amerikai kutatók szerint a túl sok fehérje fogyasztása a középkorú emberek számára ugyanolyan veszélyes lehet, mint a dohányzás.

Kisebb tányérról egyen, aki fogyni szeretne

Ha fogyásról van szó, nem csak az számít, mit eszünk, hanem az is, hogy milyen tányérból falatozunk. Ha ugyanis kisebb tányért használunk, automatikusan kevesebbet is fogunk enni.

Fehérjével a legkönnyebb fogyni, de tilos túlzásba vinni!

A kalóriák számolgatása helyett a legjobb, ha a fogyni vágyók fehérjegazdag étrendre térnek át, és sok halat, tojást és húst vesznek magukhoz – derül ki a University of Sydney munkatársainak friss kutatásából, amely a manchesteri Annual Meeting of the Society for Experimental Biology konferencia keretében került publikálásra június végén.