Ez a három sport meghosszabbítja az életünket

Legendás állatok legendás sikere

J. K. Rowling nem tud hibázni: a Harry Potter-féle varázsuniverzumba visszavezető új film, a Legendás állatok és megfigyelésük (Fantastic Beasts and Where to Find Them, már a mozikban) – nem is meglepő módon – óriási siker az egész világon.

Nyílt vizekre evezett a Belau

A Belau az Island of Promise című bemutatkozó videójával tűnt fel a hazai zenei életben, amely számos elismerést gyűjtött be. A zenekar a nyár folyamán közel 40 koncertet adott, köztük a legnagyobb hazai fesztiválokon.

Aranyosi Péter: Bunkó, agresszív ember vagyok

Aranyosi Péter humoristaként arra tette fel az életét, hogy megnevettesse az embereket, saját magánéletéről viszont ritkán beszél. A Lakástalkshow-ban most mégis elárulta, milyen foglalkozást szánt neki az édesanyja, és miért érzi úgy, hogy nem jól neveli a gyermekeit.