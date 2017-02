A szuper tiszta otthon betegséget is okozhat

Nehezen ment A sötét ötven árnyalata befejezése

Nagyon rossz lelkiállapotban folyt A sötét ötven árnyalata utolsó jeleneteinek forgatása. A stáb a kanadai Vancouverben végzett több hónapos munka után a francia Cote D'Azurra települt át, hogy az utolsó romantikus jeleneteket felvegye.

Saját ügyvédjéről nevezte el Spielberg a cápát

A cápa több mint 471 millió dolláros bevételével korának egyik legsikeresebb alkotása volt, amit többek között John Williams főcímdalának is köszönhetett. Kevesen tudják, hogy a két hangjegyből álló zenéről Steven Spielberg rendező először azt gondolta, csak egy vicc.

Molnár Piroskával forgat Zséda

A Dal felvételei közepette egy másik forgatásra is időt szakított Zséda, aki a közmédia Holnap tali! című websorozatában vállalt szerepet. Nem kellett kibújnia a bőréből, itt is zsűritagként mutatkozik be, csak éppen nem A Dal indulóit zsűrizi, hanem gimnazista tehetségeket.