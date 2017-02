A rendszeres tojásevés harmadával csökkenti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának veszélyét

A gombalevest számtalan variációban ellehet készíteni, legyen az csiperke, vargánya, vagy erdei gombakeverék, tejföllel és petrezselyemmel mindből finom leves készíthető.

Mazsolás citromos metélt szegfűszeggel

Hozzávalók: 25 dkg cérnametélt, 15 dkg mazsola, 2 dl tejföl, 8 dkg vaj, késhegynyi őrölt szegfűszeg, 5-6 dkg porcukor, 1 mokkáskanál reszelt citromhéj, só.

Vaníliás porcukorba forgatott farsangi fánk recept

A farsangi fánk az egyik legfinomabb kelt tészta, amely több féle töltelékkel is elkészíthető. Mi most egy sárgabarackos fánkot mutatunk be, amely vaníliás porcukorba van meghempergetve a sütés után. Érdemes elkészíteni.