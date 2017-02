Ennyi kárt okoz a túl sok só szervezetünkben

Ha a túlzott sófogyasztástól nem is alakul ki magas vérnyomás, az erek, a szív, a vese és az agy még károsodhat – derül ki egy friss kutatásból.

A szakértők korábbi eredmények újraelemzése után úgy találták, hogy a túlzott sóbevitel több szervre is káros hatással van – még akkor is, ha az illető „sórezisztens”, tehát a táplálkozási szokás nem befolyásolja a vérnyomását. A mértéktelen sófogyasztás a belső érfalak rugalmasságának csökkenéséhez vezethet. Az itt lévő úgynevezett endothel sejtek többféle folyamatban is érintettek, a véralvadástól kezdve az immunfunkciókig.

„A túlzott sóbevitel a bal szívkamra hipertrófiájához, tehát megvastagodásához is vezethet, amelynek során a szív fő pumpálásért felelős részének izomzata megnő” – fogalmazott a társszerzőként közreműködő David Edwards, a Delaware-i Egyetem professzora.

„A szívkamra falának megvastagodása rontja a szerv működésének hatékonyságát, hiszen így nem tud olyan erősen pumpálni, mint egészségesen” – olvasható az intézmény által kiadott sajtóközleményben.

A mértéktelen sófogyasztás a vesefunkciót is hátráltatja amellett, hogy károsítja a „harcolj vagy menekülj” ösztönért felelős szimpatikus idegrendszert.

„A krónikusan magas étrendi sószint érzékenyebbé teheti az agy szimpatikus idegsejtjeit, amitől azok fokozottabban reagálnak az ingerekre, például a vázizom-összehúzódásokra” – tette hozzá William Farquhar társszerző.

A tanulmány a Journal of the American College of Cardiology című szakfolyóirat március 17-i számában jelent meg.

