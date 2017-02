Egy méteres állat élősködőtt a férfi lábában

A Melbourne-ben élő 38 éves szudáni bevándorlónak fogalma sem volt arról, hogy egy húsfaló parazita élősködik a testében.

Az egy méter hosszúságú medinaféreg maradványai egyértelműen láthatóak a sydney-i St Vincent Kórházban készült röntgenfelvételen.

A Sydney Morning Herald napilap beszámolója szerint a férfi, aki négy éve telepedett le Ausztráliában, lábfeje duzzanatával fordult orvoshoz, miután már körülbelül egy éve érzett fájdalmat a testrészében. A fertőző betegségekkel foglalkozó Dr. Jonathan Darby elmondta, hogy a röntgenfelvételen az összetekeredett medinaféreg két része látható a férfi sarkában és lábfejében. A szakértő úgy véli, hogy a parazita valószínűleg elpusztult, és elkezdett lebomlani a férfi szervezetében.

Ezek a férgek általában a bélrendszerben telepednek meg, és fertőzött ivóvíz fogyasztásával kerülnek a szervezetbe. Kifejlődés után átfúrják magukat a húson, és a bőrön kialakuló hólyagon át távoznak.

„Ez az egész folyamat akár évekig is eltarthat” – mondta Dr. Darby. „Évekig élősködhet az emberi szervezetben, vagy el is pusztulhat, lebomolhat, problémákat okozva az érintett területen, amint az a szóban forgó beteg esetében is bekövetkezett.”

A medinaféreg dracunculiasist, vagyis medinaféreg-fertőzést okoz. A Dél-Szudánban, Etiópiában, Ghánában és Csádban honos élősködő okozta fertőzés nem kezelhető, de szerencsére másokra nem fertőző. A férfi a féreg maradványainak eltávolítását követően teljesen felépült.

Ezt megelőzően Kínából jelentettek egy hasonló esetet, amikor egy kínai nő kétségbeesve vette észre, hogy egy 2,5 méter hosszúságú galandféreg élősködik a testében. A médiában csak Li asszonyként emlegetett hölgy valószínűleg akkor fertőződött meg a féreggel, amikor az idei év elején Délkelet-Ázsiában tett látogatása során főtlen húst fogyasztott.