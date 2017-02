Új kísérleti fázis a fogyókúra területén

A vízben szülés többet árthat, mint használ

A vízben vajúdás és szülés hazánkban még nem egy igazán elterjedt módszer, de már nálunk is vannak olyan kórházak, szülészeti központok, ahol a feltételek is adottak és az orvosok is vállalják az alternatív szülési módszer levezetését.

Míg a vízben vajúdásnak számos pozitív hatása lehet, a vízben való szülés nem javasolt a legújabb irányelvek szerint. Vajúdás alatt a meleg víz mindamellett, hogy csökkentheti az összehúzódások alatti fájdalomérzet erősségét, relaxáló hatású, segít az édesanyáknak ellazulni és összességében lerövidítheti a kontrakciók időtartamát. A legújabb irányelvek szerint viszont a vízben való szülés akár komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet mind az édesanyánál mind a születendő gyermeknél, nyilatkozta Dr. Joseph Wax, az American College of Obstetricians and Gynecologists elnöke. Jelentősen megnöveli az anya és az újszülött fertőződési esélyét, nehézségeket okozhat az újszülött hőháztartásának szabályozásában, gyakoribb a köldökzsinórral kapcsolatos komplikációk kialakulása és enyhébb légzési zavaroktól akár súlyos asphyxiához is vezethet, ha a magzat megszületését követően a vízből aspirál.

Azon kórházaknak és szülészeti központoknak, ahol a vízben vajúdás lehetősége választható, fontos előírásokat kell betartaniuk az édesanyák és a születendő gyermekek egészégének érdekében. Ide tartoznak többek közt az erre alkalmas édesanyák szigorú szempontok szerinti kiválasztása, a kádak vagy medencék gyakori, gondos takarítása, fertőtlenítése, a vajúdó nők folyamatos monitorozása és bármilyen komplikáció gyanújának felléptekor a folyamat azonnali megszakítása.

