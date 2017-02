Igyunk kávét a cukorbetegség ellen

A legújabb eredmények szerint napi legfeljebb négy csésze kávé 25 százalékkal csökkentheti a diabétesz kockázatát.

Az eredmények azt mutatták, hogy minden újabb elfogyasztott csészényi kávéval 7-8 százalékkal csökken a betegség kialakulásának kockázata. Az is bebizonyosodott, hogy a fekete leves nem növeli a rák, a szív-érrendszeri megbetegedések, a magas vérnyomás vagy az agyvérzés kockázatát.

A svájci Institute for Scientific Information on Coffee a Diabétesz Világnapja alkalmából megjelentetett éves diabétesz jelentésében azokat a nemzetközi kutatásokat gyűjtötte össze, amelyek a koffein egészségügyi előnyeivel kapcsolatban készültek. Az egyik kutatás azt mutatta, hogy napi három-négy csésze kávé 25 százalékkal csökkentheti a diabétesz kialakulásának kockázatát ahhoz képest, ha valaki naponta két csészénél kevesebb kávét fogyaszt.

A svájci jelentés szerint ennek hátterében több ok is állhat, például az, hogy a kávé javíthatja a glükóz és az energia anyagcseréjét, és több kalóriát égethet. Az is elképzelhető ugyanakkor, hogy a kávé a szervezet inzulin-érzékenységét befolyásolja. Egy japán férfiakon végzett 2014-es kutatásból az derült ki, hogy a nagyobb mértékű kávéfogyasztás normális testsúlyú emberekben védelmet nyújthat az inzulin-rezisztenciával szemben.

A kutatók szerint a másik lehetőség az lehet, hogy egyszerű kalóriahelyettesítésről van szó, vagyis ha kávét választunk valamilyen más, cukrozott ital helyett, azzal csökkentjük a kalóriabevitelünket.

Egy 70 ezer nő részvételével készült francia kutatásból az is kiderült, hogy a kávéfogyasztás időpontja jelentős szerepet játszhat a glükóz anyagcseréjében. A kutatás eredményei szerint azokban a nőkben csökkent a legnagyobb mértékben a diabétesz kockázata, akik ebédidőben fogyasztottak kávét.

Néhány szakértő azonban az új jelentés ellenére sem véli úgy, hogy a kávéfogyasztás aktív módon csökkentené a diabétesz kockázatát. Mivel szerintük egyéb, a szóban forgó kutatásokban nem szereplő tényezők is szerepet játszhatnak a kockázat alakulásában, további vizsgálatokkal kell majd eldönteni, mi állhat a kimutatott összefüggés hátterében. Az azonban biztos, hogy a 2-es típusú diabétesz megelőzésének legjobb módja az egészséges testsúly megőrzése, valamint az egészséges, kiegyensúlyozott, zsírban, sóban és cukorban szegény étrend követése.

