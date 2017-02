Újabb jó pont a C vitaminnak

Ma debütál Lady Gaga Million Reasons videoklipje az MTV-n

Ma este debütál Lady Gaga Million Reasons című videoklipje világszerte az MTV csatornáin. A sláger a sztár ötödik, Joanne címet viselő stúdióalbumának legsikeresebb kislemeze, a toplistákat döntögető Perfect Illusion mellett.

Molnár Piroskával forgat Zséda

A Dal felvételei közepette egy másik forgatásra is időt szakított Zséda, aki a közmédia Holnap tali! című websorozatában vállalt szerepet. Nem kellett kibújnia a bőréből, itt is zsűritagként mutatkozik be, csak éppen nem A Dal indulóit zsűrizi, hanem gimnazista tehetségeket.

Charlie Day akciósztár

Ki tudja, mi bujkál egy színészben! Charlie Day például nem tudja, mi bujkál benne. De szeretné kideríteni.