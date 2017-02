A szolárium függőséget is okozhat

Molnár Piroskával forgat Zséda

A Dal felvételei közepette egy másik forgatásra is időt szakított Zséda, aki a közmédia Holnap tali! című websorozatában vállalt szerepet. Nem kellett kibújnia a bőréből, itt is zsűritagként mutatkozik be, csak éppen nem A Dal indulóit zsűrizi, hanem gimnazista tehetségeket.

Soma: fénykoromban heti 5 pasim volt

Soma Mamagésa sosem a visszafogottságáról volt ismert, a Lakástalkshow ma esti adásában is őszintén kitárulkozik és tabuk nélkül mesél szexuális kalandjairól, kicsapongásairól. A VIASAT3-on futó műsorból továbbá az is kiderül, hogy költőnő barátnője, Karafiáth Orsi túlságosan is önző embernek tartja magát a családalapításhoz.

Tart a harc az egyenjogúságért

A férfiak büszkén állítják, hogy a nemek közti egyenlőség egy létező és megvalósult jelenség, a nők mégis újra és újra az ellenkezőjét tapasztalják.