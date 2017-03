A tökéletes farkas

Ez nem csak egy farkas a sok közül. Hugh Jackman számára a Logan – Farkas (Logan, már a mozikban) különösen fontos volt.

Mániákusan ragaszkodott hozzá, hogy minden tökéletes legyen benne, a forgatás előtt még azzal is megfenyegette a stúdió vezetőit, hogy ha szükségessé válik, el kell halasztaniuk a már akkor kitűzött nemzetközi bemutató időpontját. „A 90% kevés volna – mondta mindig – a 100% a minimum."

– Egyetlen film sem volt még ennyire személyes számomra – állítja a színész, aki most búcsúzik Farkas figurájától. – Ennyire még egy filmemben sem voltam benne. Ez nem egy befejező rész, nem valaminek a 8. vagy 9. fejezete: vadonatúj, teljesen friss film. Ez végre az, ami tényleg az igazi Farkasról szól. Mindig is ezt kerestük Jim Mangold rendezővel, ezt akartuk. És most, azt hiszem, sikerült.

