Görög Zita: „Gardrób helyett én az autómban öltözök”

Villogó vakuk, sztárok és mesés ruhakölteményeik - hazánk hírességeit gyakran láthatjuk gálák és nagyszabású események alkalmával, ahol a legszebb tervezői darabokban vonulnak végig a vörös szőnyegen.

Görög Zita, Pokorny Lia és Döbrösi Laura, az InStyle - Style Award jelöltjei elárulták, hogyan választják ki tökéletes szettjüket ezekre az alkalmakra.

Pokorny Lia a hétköznapokban a praktikus darabok híve, anyaként és színésznőként kényelmes ruhákban igyekszik lépést tartani pörgős életével. „Az én előkészületemre leginkább a kapkodás jellemző” – mondta nevetve a színésznő, aki általában az utolsó pillanatokra hagyja a megfelelő ruha kiválasztását. „Természetes, hogy vannak események, amikor az én hiúságom is előbújik, olyankor szeretek szuper nőies, akár extravagáns darabokat is viselni. Persze sokszor kérek tanácsot is, viszont csak pár ember van, akinek a szavára adok ezen a téren. A tavalyi InStyle díjátadón egy USE Unused rövid ruhát viseltem, amit elsőre is gyönyörűnek tartottam, azonban számomra merész választásnak tűnt. A fiúk viszont meggyőztek és végül nagyon tetszettem magamnak” – mesélte mosolyogva Lia.

Görög Zita sem tölt sok időt az előkészületekkel, igazi modellként pillanatok alatt változik a vörös szőnyegek dívájává. „Legtöbbször forgatásról érkezem az eseményekre, ezért gardrób helyett én az autómban öltözöm.” – árulta el Zita, aki már nem is emlékszik arra, milyen órákig készülődni egy-egy eseményre. „Általában Sármán Nórától szerzem be az utolsó pillanatokban a ruhám, mert az ő szexi, de vagány csipke csodáival tudok leginkább azonosulni.” A gyönyörű modell és műsorvezető azt is elmondta, nem egyszer érte már kritika öltözetét. „Legalább egymillió divatbakit követtem már el, ez legtöbbször azért van, mert a rohanás miatt nem nézem meg a dresscode-ot. Nem egyszer írtak már az aktuális ruhaválasztásomról, szerepeltem már a legjobban, de a legrosszabbul öltözött sztárok között is. Próbálom mindig a legtöbbet kihozni magamból, de hiába, az autóban nincs teljes alakos tükör” – nevetett Zita.

Kattints most! Kövess minket a Facebookon is, ahol még több érdekes cikket olvashatsz naponta!

Döbrösi Laura színésznő csak nemrég került a rivaldafénybe, de máris igazi profiként mozog a vörös szőnyegen. „Nem szeretem korlátok közé zárni a stílusom, viszont van pár divattervező, akiknek kifejezetten kedvelem a kreációit. Ilyenek például a The Four, Artista, Anna Daubner vagy Oláh Anna friss, extravagáns, esztétikus darabjai.” – mondta el Laura, aki a hétköznapokban is szívesen visel különleges ruhadarabokat. „Igyekszem a mindennapokra is összeállítani egy kiforrott ruhatárat, hogy olyankor se tudjak mellé nyúlni a szekrényemben” – árulta el Laura.

Pokorny Lia és Döbrösi Laura az InStyle - Style Award Legkedveltebb magyar címlapsztárunk kategória jelöltjei, mellettük Zséda, valamint Odett, Farkas Franciska és Weisz Fanni közös címlapfotójára tehetik le voksukat az olvasók. Görög Zitát idén két kategóriában is jelölte a magazin, A legkreatívabb divatanyag és az Év divatpillanata jelöltjei között is szerepel, olyan nevek mellett, mint Coco König, Trokán Nóra, Martinovics Dorina, Borbély Alexandra, Hőrich Nóra Lili és Petrik Andrea.

Az InStyle - Style Award kategóriák jelöltjeire február 22-ig az alábbi linken: http://www.instyle.hu/styleaward/ szavazhatnak az olvasók.