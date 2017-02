Szekeres Adrien nem hisz az ellentétek vonzásában

Szekeres Adrien kitűnő énekesnő, szerető családanya, feleség, aki nem utolsó sorban a konyhában is otthonosan mozog. De vajon mit gondol, miben rejlik egy jó házasság titka? Mit szólna, ha valamelyik lánya a nyomdokaiba lépne?

Milyen érzés volt számára Andrea Bocellivel énekelni? Minderre és még sok más kérdésre is választ kaphatnak a Sláger TV nézői a Bencze Házhoz Megy hétfő esti adásából.

Bencze Attila műsorvezető ismét házhoz megy hétfő este: ezúttal Szekeres Adriennel tölt el egy napot, akihez több évtizedes baráti kapcsolat fűzi. A rossz idő ellenére a hangulat kitűnő lesz, és miután az énekesnő a Sláger TV stábjának megmutatja otthonát, kávét főz és egy lakáskoncertet is rögtönöz. Adrien ruhatervezőjénél és kedvenc törzshelyén tett látogatás mellett azonban olyan komoly és izgalmas témák is terítékre kerülnek, mint a házasság és a munka összeegyeztetése, a gyermeknevelés, a karrier, a kikapcsolódás vagy az operaéneklés. A hétfő esti Bencze Házhoz Megy című műsorban emellett az énekesnő legnagyobb slágereit is hallhatják majd a Sláger TV nézői.

Adrien először azt a helyiséget mutatja meg, ahol sok időt töltenek szintén szakmabeli férjével, Gáborral, akivel együtt is dolgoznak. „Azt gondolom, ha két ember hasonló, akkor sokkal inkább tud működni az életük. Az ellentétek vonzását a párkapcsolatban nem tartom elképzelhetőnek” – fejtette ki a véleményét az énekesnő a Sláger TV-ben, aki azt is bevallotta, hogy kislányai érkezésével igencsak át kellett szerveznie életét.

„Nagyon fontos, hogy megbecsüljük azt a pár évet, amíg itthon laknak a gyerekek és együtt vagyunk. Arra törekszem, hogy minél kevesebb legyen az olyan pillanat, amikor a gyerekeknek nélkülözniük kell engem. Nyaranta például határozottan kihúzok két-három hetet a naptáramból, amikor nem vállalok fellépéseket, és ezt az időt közösen töltjük el: strandolunk, lemegyünk a Duna-partra vagy nyaralunk” – tette hozzá Adrien, aki a közös étkezésekre is nagy hangsúlyt helyez, és szinte mindig maga főz a családnak.

Ezt követően az énekesnő megmutatja férje dolgozószobáját, ahol díjakat és más emlékeket is tartanak: itt sorakozik többek között az EMeRTon-díj, az Artisjus-díj vagy az Arany Európa Művész díj is. Ezt követően Bencze Attila elkíséri Adrient ruhatervezőjéhez és az énekesnő kedvenc törzshelyén egy gesztenyepürét is esznek.

További izgalmas témák és Szekeres Adrien egy napja a Bencze Házhoz Megy február 20-i adásában, 20.00 órától a Sláger TV műsorán!