"Piros"-t tetováltatott a hátára Abaházi Csaba

Fehérjével a legkönnyebb fogyni, de tilos túlzásba vinni!

A kalóriák számolgatása helyett a legjobb, ha a fogyni vágyók fehérjegazdag étrendre térnek át, és sok halat, tojást és húst vesznek magukhoz – derül ki a University of Sydney munkatársainak friss kutatásából, amely a manchesteri Annual Meeting of the Society for Experimental Biology konferencia keretében került publikálásra június végén.

Fogyjunk fűzővel?

Létezik egy különös fogyókúrás módszer, mellyel több centit is lefaraghatunk derékbőségünkből anélkül, hogy kés alá feküdnénk, vagy akár egy percig is éheznénk, a gyártók szerint ugyanis segítségével csökken az éhségérzetünk.

7 súlyos hiba, amivel gátolod a fogyókúra sikerét

Ha fogyni szeretnénk, gyakran teszünk olyan logikusnak tűnő dolgokat, melyekről azt gondoljuk, segítik a súlycsökkenést, pedig valójában nem a fogyáshoz, hanem inkább súlyunk gyarapodásához járulnak hozzá.