Mivel lepjük meg párunkat Valentin-napon?

Tudtad, hogy a magyarok több mint kétharmada azt vallja, hogy már megtalálta élete párját? Minden második honfitársunk ezt február 14-én meg is ünnepli.

Bár a szerelmet nem lehet pénzért megvásárolni, azért szerelmünknek sokféle dologgal lehet kedveskedni - lássuk, melyek 2017 legkedveltebb Valentin-napi meglepetései!

2017 elején a Szerencsejáték Zrt. 1000 fős reprezentatív online kérdőíves felmérést végzett a hazai felnőtt lakosság körében arról, hogy mennyire érzik szerencsésnek magukat a szerelemben, és milyen ajándékozási szokásokat követnek Valentin-napon.

A kutatásban résztvevők több mint kétharmada nyilatkozott úgy, hogy szerencsésnek tartja magát a szerelemben, csupán egyharmaduk keresi továbbra is az igazit. Azoknak sem kell aggódniuk, akikre régóta nem talált rá a szerelem - a boldog párkapcsolatban élők több mint egynegyede állította, hogy öt évnél is hosszabb idő volt, mire megtalálta azt, akire mindig is várt.

Bár sokan felesleges hóbortnak tartják, de még így is népszerű ünnep a Valentin-nap Magyarországon:a 18 év felettiek mintegy fele rendszeresen megünnepli ezt a napot. Ilyenkor átlagosan 1000 és 5000 Ft között költenek ajándékra, de nem ritka, hogy akár 10 000 Ft-ot is kiadnak valamilyen különleges meglepetésre.

Az ajándékozók 50%-a édességgel, bonbonnal szokta meglepni szerelmét, de szinte ugyanennyien vannak azok, akik egy kettesben elköltött vacsorával teszik meghitté az ünneplést. Nem csak esküvőkön, de Valentin-napon is népszerűek a sorsjegyek; az ajándékozók több mint fele vásárolna szerencsét hozó ajándékként „Sok szeretettel” sorsjegyet.

Emellett persze ki tudna nemet mondani arra, ha egy utazással lepné meg párja? Hölgyeim, bizony erre is sor kerülhet, hiszen a válaszadók közel kétharmada állította, hogy 1 millió Ft összegű lottónyeremény esetén biztosan elutaznának kettesben valahová.

Azok sincsenek egyedül, akik úgy gondolják, nem csak ezen a napon lehet kedveskedni a párunknak. Tízből kilenc válaszadó úgy nyilatkozott, hogy szerelmünk megajándékozását nem csak erre az egy napra kell korlátozni.

Ha pedig te is minden esküvői trendet ismersz már, de még szingli vagy, készülj a szerelmesek ünnepére, hiszen felmérésben résztvevő egyedülálló vagy párkapcsolatban élő férfiak közel fele azt állította, hogy ezen a napon szívesen megkérnék jelenlegi vagy jövőbeni párjuk kezét.

Bár a Valentin-nap a szerelmesek ünnepe, az év minden napján érdemes éreztetni a másikkal, hogy fontos számunkra. Egy apró, kedves gesztushoz nem kell megvárnunk ezt az egy napot.