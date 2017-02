Kandech Evelyne ma este visszatér a képernyőre

5 jel, hogy szerető vagy

Végre megtaláltad álmaid férfiját: kedves, intelligens és még hagy időt a barátaidra is. Még többet is a szükségesnél…Egészen addig minden tökéletes, míg egy gyanúsan ismétlődő körben nem ébredsz: mindig csak ebédszünetben találkoztok, a telefonját nem veszi fel, órákkal később hív csak vissza, a lakásába nem léphetsz be és hónapok után sem mutat be senkinek.

Milyen a délelőtt a Szigeten?

Utánajártunk milyen a Szigetlakók élete egy csendes délelőtt. Vannak akik a színes házikók bazárjaiban vásárolnak, sokan persze csak lazulnak, ám olyan is akad, aki délelőtti táncórát választ. De akad, aki sárkányokkal is találkozott.

Az RTL Klub mutatja be a Saul fiát elsőként

Az idei Oscar-díj legjobb külföldi filmje, Nemes Jeles László Arany Glóbusz díjas alkotása, a Saul fia szeptember 24-én, szombat este kerül elsőként televíziós képernyőre, köszönhetően az RTL Klubnak.