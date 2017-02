Farkas búcsúja

Hugh Jackman búcsúzni készül. Legalább is Farkas figurájától.

A színész régóta riogatja rajongóit azzal, hogy nem játssza el többet az X-Man csapat egyik legnépszerűbb karakterét, és úgy tűnik a Logan – Farkas (Logan, hazai bemutató: március 2.) tényleg az utolsó lesz. Cserébe a színész azt ígéri, különleges, minden eddiginél nagyobb szabású lesz a finálé; és az előjelek szerint vad is – az alkotók végre nem ragaszkodnak az alacsony korhatár-besoroláshoz.

A búcsú egyúttal a nosztalgiázás ideje is, ami nem csoda: Jackman neve majd 20 éve fonódik össze Farkaséval.

-- Az első X-Man forgatásán nagyon szenvedtem – vallotta most be a színész. – Az volt az első amerikai filmem, és nagyon be voltam ijedve. Ideges voltam, feszült. A teljesítményem? Átlagos lehetett. Megúszásra hajtottam, reméltem, nem veszik észre, és ez is elég lesz… de igazából nem volt az.

Azóta persze még az amdamantium is keményebb lett. Jackman a legnagyobb sztárok egyike, és már a harmadik, csak neki szánt spin-offban mutatja meg, milyen nagyon jó színész. És ezúttal még az is kiderül, hogy milyen nehéz sorsot tartogat a mutánsoknak a jövő…

