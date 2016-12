Meghalt Leila hercegnő

Mindenki Leila hercegnője 60 éves volt. Az amerikai People magazin közölte kedden este az elsők között Carrie Fisher halálhírét.

Carrie Fisher pénteken (december 23-án) Londonból Los Angelesbe utazott, amikor a repülőgépen szívrohamot kapott. Teljesen leállt a légzése, a gépen utazó orvos segítségével élesztették újra, a leszállás előtt negyedórával. Leszállás után stabilizálták állapotát, mentővel vitték egy közeli kórházba, ahol végül nem tudták megmenteni az életét.

Teljes nevén Carrie Frances Fisher 1956. október 21-én született Beverly Hillsben, Eddie Fisher énekes és Debbie Reynolds színésznő gyermekeként. Színészkedni a ’70-es évek elején kezdett és előbb színpadon debütált. Később reklámfilmekben szerepelt, majd George Lucas 1977-es Star Wars filmjében mint erős és független hercegnőként vonult be a filmtörténelembe.

Páratlan hatása volt a filmnek és ezen belül szerepének is. Azóta is a világ negyedik legnézettebb filmjének tartják, bár nehéz megmondani melyik a legnézettebb film. Feminista mozgalmak épültek fel hatása nyomán, egyik jelmeze máig a legnépszerűbb az eladási listákon.

Sokáig szenvedett a hírnévtől, alkohol-, illetve drogproblémái is voltak, melyektől aztán megszabadult. Harrison Ford és Mark Hamill mellett tavaly ő is visszatért a Star Wars: Az ébredő Erő című hetedik részében.

Részt vett a nyolcadik epizód forgatásán, így a jövőre érkező folytatásban viszont láthatják majd a rajongók. Sajnos az ünneplésben ő már nem vehet részt, búcsúzunk mi is:

"Az erő legyen veled Leila hercegnő!"