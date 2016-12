Király Linda sóbarlangban tölti a karácsonyt

Zsúfolásig megtelt játékokkal a „Legyél Te is MINI angyal” kezdeményezés alkalmával a Wallis Motor Pest Hungária körúti szalonja elé kiállított MINI Clubman. A karácsonyi dekorációval ellátott autót a márka nagykövetei - Király Linda, Tücsi és Dr Brs - személyesen vitték el a Heim Pál Gyermekkórházba, hogy az ott lévő kisbetegek számára örömet okozhassanak.

Pár nappal az ünnepek előtt a karácsonyi lázban égő márkanagykövetek arról is meséltek, hogyan töltik idén a szentestét.

Több mint egy hónapon keresztül állt egy karácsonyi dekorációval ellátott MINI Clubman a Wallis Motor Pest Hungária körúti szalonja előtt. A „Legyél Te is MINI angyal” kezdeményezés alkalmával kiállított autóba bárki beletehette adományozni szánt játékait, hogy azt a gyűjtésben résztvevő gyermekkórházak és gyermekotthonok számára felajánlja. Karácsony előtt néhány nappal a márka nagykövetei, Király Linda, Tücsi és Dr Brs érkezett a szalonba, hogy az utolsó, zsúfolásig megtelt autót személyesen vigyék el a Heim Pál Gyermekkórház kisbetegei számára.

A három márkanagykövet néhány nappal karácsony előtt már teljes ünnepi lázban ég, így az ajándékok kipakolása közben arról is meséltek, hogyan töltik idén a karácsonyt. „Az év mindig nagyon sok munkával telik az egész család számára, de azt mindig megfogadjuk, hogy a karácsonyt együtt töltjük. Idén sajnos az öcsém és felesége nem tud hazautazni, így velük kicsit később ünnepelünk, viszont a család többi tagja utazik, és az biztos, hogy én azt a két napot a sóbarlangban töltöm és pihenek.” – nevetett Linda, aki azt is elárulta, hogy párjának van egy vicces szokása, ezért az ünnepi menüben a tradicionális karácsonyi ételek mellett a sushi is mindig helyet kap.

Dr Brs karácsonya ismét munkával telik majd, azonban azt elárulta, hogy napközben a párjával, családjával és barátaival tölti majd az időt. „Ilyenkor természetesen a családé a főszerep. Nagyokat eszünk és persze ajándékozunk. Szerencsére a hónap elején volt alkalmam külföldre utazni, ahol minden ajándékot sikerült beszereznem, így az ünnepek előtti őrületből idén kimaradhatok.” – mesélte a DJ, aki karácsony előtt pár nappal már autóját is rénszarvasnak öltöztette.

Tücsi, a BMW márkanagykövete december kezdetével már csak az ünnepre hangolódott. „Gyerekként is nagyon szerettem a karácsonyi időszakot, mostanra pedig már saját szokásaim is kialakultak erre az időszakra. Nagyon szeretek ajándékozni, a barátaim sokszor viccelődnek is azzal, hogy ezt minden évben egy kicsit túlpörgöm.” – mesélte nevetve Tücsi, aki azt is elmondta, fontosnak tartja, hogy segítsen azokon, akiknek szüksége van rá, ezért nagy örömmel kísérte el az ajándékokkal teli autót a Heim Pál Gyermekkórházba.